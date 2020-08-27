Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan Kuruluş Osman 2. sezonunda oyuncu kadrosunu genişletiyor. 2. sezon hazırlıkları son sürat devam eden Kuruluş Osman'a Cüneyt Arkın'ın ardından Kanbolat Görkem Arslan ve Erkan Avcı'nın katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Atv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için tarih belli olmadı.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?



Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMDİR?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali