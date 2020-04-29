Kuruluş Osman 19. bölüm izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 29 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 19. bölümünde Osman Bey Alpleriyle birlikte Dündar Bey’in karşısına çıkıyor. Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona yardım edecek gizemli isim ise herkesi şaşırtıyor. Haberimiz içerisinden Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM ÖZETİ

Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.