Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Heyecanla bekleniyordu!

Heyecanla beklenen Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 18. yeni bölümü için yayınlanma tarihi belli oldu. İşte tüm merak edilenler..

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!



Koronavirüs salgını sebebi ile iki haftadır yayınlanmayan Kuruluş Osman 18. bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Kuruluş Osman 18. yeni bölümü 22 Nisan 2020 Çarşamba akşamı saat 20:00'da izleyicileri ile buluşacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

DÜNDAR BEY'İN OĞLUNA VEDASI

Zöhre Hatun'un oğlu Batur'un naaşını da yanında getirmesiyle Dündar oğluyla vedalaşma fırsatı buldu.

Oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu bilmeyen Dündar, gözyaşlarına boğulurken "Benim aslan oğlum, can parçam, evladım! Yakışır mı sana kara toprak! Yakışır mı gencecikken solup gitmek? Bunu edenlere hesabını soracam Baturum! Gözün arkada kalmasın! Sana kıyanların yanına bırakmayacağım! Acımı evladımla beraber toprağa gömeceğim. Öfkemse tasmalı itimdir, her adımda yanımda gezdireceğim! Gayrı karşılarında başka bir Dündar vardır artık. Hepsini, böcek gibi tek tek ezeceğim!" sözleriyle intikam yemini etti.