Kuruluş Osman 17. bölüm izle! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından merak edilmeye başladı. Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman yayınlanan 17. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. 1 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan dizinin 17. bölümünde Dündar Bey sayesinde Osman’ın elinden kurtulan Balgay yeni bir hamle yapmak için hazırlanıyor. Peki, Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm özeti ve izleme linki...



KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜM ÖZETİ

Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.