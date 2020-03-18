Kuruluş Osman 15. bölüm izle! Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edip aratılmaya başladı. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan 15. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerini Burak Özçivit’in paylaştığı dizinin 15. bölümünde Gündüz Bey Balgay tarafından tutsak ediliyor. Bunu öğrenen Osman da Alpleri ile birlikte Balgay’a ağır bir darbe vuruyor. Peki, Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin son bölüm özeti haberimizde...



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KURULUŞ OSMAN 15. BÖLÜM ÖZETİ

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi?

Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?

KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.