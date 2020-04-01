Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Turhan Kaya koronaya yenildi!

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Turhan Kaya, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

’Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinde canlandırdığı ’Ordinaryüs’ karakteriyle tanınan Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın korona virüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.