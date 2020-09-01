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  3. Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan hayatını kaybetti! Haldun Boysan kimdir, neden öldü?
01 Eylül 2020 Salı 00:39 | Son Güncelleme:

Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan hayatını kaybetti! Haldun Boysan kimdir, neden öldü?

Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan hayatını kaybetti! Haldun Boysan kimdir, neden öldü"

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı “Tombalacı Mehmet” karakteriyle akıllara kazınan Haldun Boysan hayatını kaybetti. Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Gazeteci ve mimar Aydın Boysan'ın oğlu olan Haldun Boysan oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapıyordu. Peki, Haldun Boysan kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Gazeteci ve mimar Aydın Boysan'ın oğlu Haldun Boysan hayatını kaybetti... Kurtlar Vadisi dizisinde "Tombalacı Mehmet" lakabıyla tanınan Haldun Boysan dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 1958 yılında Akara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı ve seslendirme sanatçılığı yaptı. 

Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıdır ve her maça gitmektedir.

ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER

  1. Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
  2. Gemide (1998)
  3. Çılgın Bediş (1998) - Partal
  4. Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
  5. Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
  6. Merdoğlu (2000)
  7. Nisan Yağmuru (2000)
  8. Vasiyet (2001)
  9. Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
  10. Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
  11. Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
  12. Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
  13. Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
  14. Brindar (2004)
  15. Aynalar (2004)
  16. Görünmez Adam (2004)
  17. Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
  18. Kısmet (2005) - Hüseyin
  19. Asla Unutma (2005) - Nedim
  20. Zaman Tüneli (2005)
  21. Silahların Gölgesinde (2005)
  22. Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
  23. Gen (film) (2006)
  24. Köprü (2006) - Hüdai
  25. Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
  26. Taşa Yazılan Aşk (2006)
  27. Hayat Türküsü (2006)
  28. Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
  29. Dağlar Delisi (2007)
  30. Kara Güneş (2007)
  31. Canım Ailem (2008)
  32. Beni Unutma (2008)
  33. Servet Avcısı (2008)
  34. Hesaplaşma (2009)
  35. Kapalıçarşı (dizi) (2009)
  36. Abimm (2009)
  37. Sensiz Yaşayamam (2010)
  38. Çakıl Taşları (2010)
  39. Canan (dizi) (2011) - Orhan
  40. Firar (dizi) (2011)
  41. Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
  42. Merhamet (dizi) (2013) - Necati
  43. Zeytin Tepesi (2014)
  44. Sesli Güldüm (2014)
  45. Otel Divane (2014) - Vedat
  46. Gülcemal (2014) - Affan
  47. Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)
  48. O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi
  49. Bahtiyar Ölmez (2017)
  50. Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm
  51. Akıllara Seza (2019)
  52. Alef (dizi) (2020) - Nejat
  53. Maria ile Mustafa (2020)

Haldun Boysan hayatını kaybetti!
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