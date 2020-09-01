Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan hayatını kaybetti! Haldun Boysan kimdir, neden öldü?

Gazeteci ve mimar Aydın Boysan'ın oğlu Haldun Boysan hayatını kaybetti... Kurtlar Vadisi dizisinde "Tombalacı Mehmet" lakabıyla tanınan Haldun Boysan dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 1958 yılında Akara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı ve seslendirme sanatçılığı yaptı.



Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıdır ve her maça gitmektedir.

ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER