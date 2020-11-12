Kurtlar Vadisi'nin Ahu'su Nefise Karatay Bir Annenin Günahı ile ekranlara geri dönüyor

2015 ve 2018 yıllarında sinema filmlerinde de görünen Nefise Karatay 2020 yılının sonbaharında ise yeniden dizi setlerine dönüş yaptı. Tam 12 yıl aradan sonra izleyiciler ile yeniden buluşmaya karar veren Nefise Karatay, 21 Kasım Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanacak olan Kanal D’nin yeni dizisinde izleyicisi ile buluşacak.

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Simay Barlas ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde olduğu Bir Annenin Günahı isimli dizide Nefise Karatay’ı izleyecek olan hayranları, 12 yılın ardından yeniden ünlü oyuncuyu ekranda görmenin de keyfini çıkartacak.

Nefise Karatay, dizide Nazan Güngör isimli karaktere hayat verecek. İşte bu karakter ile ilgili tüm detaylar:

Sadri’nin eşidir. Oldukça güzel, alımlı ve zarif bir kadındır. Sadri’nin şirketlerini büyütürken yaptığı seyahatler ve yoğun iş temposu, kadının kendisini yalnız hissetmesine neden olmuş, bu yalnızlık duygusu da Çetin’in akıllı hamleleriyle yasak bir ilişkiye dönmüştür. Nazan, bir taraftan kocası Sadri’yi çok sevse de, Çetin’in yanında kendisini daha kıymetli ve güçlü hissetmektedir. Bu hayattaki en büyük korkusu, kızı Yağmur’un bu ilişkiyi öğrenmesidir.