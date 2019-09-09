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  3. Kurtlar Vadisi Netflix'te mi yayınlanacak? Açıklama geldi

Kurtlar Vadisi Netflix'te mi yayınlanacak? Açıklama geldi

Kurtlar Vadisi Netflix'te mi yayınlanacak" Açıklama geldi

Kurtlar Vadisi dizisinin Netflix'te yayınlanmaya başlayacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak dizinin yapımcı firması Pana Film'den açıklama geldi.

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin Netflix'te yayınlanacağına dair haberler dizinin yapımcı firması Pana Film tarafından yalanlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Pana Film olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan değerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi’nin geri dönmesini ne kadar istediklerinin farkındayız. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, spekülasyona izin vermeden tüm duyurular resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır. Bunun dışındaki açıklamalara ve onları yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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