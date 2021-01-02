02 Ocak 2021 Cumartesi 13:48 | Son Güncelleme:
Kurtlar Vadisi Kaos yeni paylaşım... Bomba gibi geliyor
Yayınlandığı ilk günden bugüne büyük ilgi gören, tekrar bölümleriyle de çok fazla izlenen Kurtlar Vadisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Kaos olarak devam edecek efsane yapım Show TV'de yayınlanacak. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...
Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tekrar bölümleri bile büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi dizisi ekranlara geri dönüyor. Efsane dizi Kurtlar Vadisi Kaos adı ile izleyenlerle buluşacak.
Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının Şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.
Kurtlar Vadisi dizisinin kaldığı yerden devam edeceği haberinin ardından hayranları büyük mutluluk yaşadı.