Kurşun dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kurşun oyuncuları arasında kimler var?

Kurşun dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kurşun oyuncuları arasında kimler var? 'Kurşun', 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Dizide Engin Altan Düzyatan savcı Orhan Atmaca karakterine hayat verecek. Dizinin kadrosunda yer alan Burçin Terzioğlu Leyla Devrim karakterini canlandıracak

KURŞUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurşun dizisi ilk bölümüyle 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında olacak.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU

'Kurşun', 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI

ENGİN ALTAN DÜZYATAN (ORHAN ATMACA)

1970 senesinde Sultanahmet’te bir adalet sarayı odasında kurulu, gözü kara, bildiği yoldan şaşmayan daha yolun başında bir savcı: Orhan Atmaca. Karşısında kara tahta, maktulün gencecik bir kızın resmi asılı. Genç kadın bir milletvekilinin oğlu Serdar Önal tarafından canice öldürülüyor. Orhan, aldığı tehditlere, göz dağlarına yüz çeviriyor, Serdar’ın yargılanma sürecini başlatıyor. Ama bu cinayet görünenden fazlası. Orhan’ın dönüşüm hikayesi böylece başlıyor. Kader, adalete inan bir adamdan adım adım karanlığa yol alan bir adam yaratıyor.

BURÇİN TERZİOĞLU (LEYLA DEVRİM)

Leyla, annesi ve babası ile mutlu bir hayat yaşarken babası tarafından terk edilmiş, annesi ile büyümüş bir kadın. Babası yüzünden aşık olmaktan korkan, tek başına olmanın gücüne sığınan dik, omurgalı bir gazeteci. Gücü yalnızca kaleminden gelmiyor, maceranın ortasına atılarak, katillerin peşine düşerek gözünü karartıyor. Çünkü Leyla bu hikayedeki güçlü kadınların temsili. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz kurtarıcısını bekleyen, bir erkeğin gücüne, desteğine sığınan biri değil. Leyla Devrim, içimizden bir kadın; içimizde saklı o güçlü kadın.

BERRAK TÜZÜNATAÇ (GÜLCE AKAR)

Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadın. Gülce bu dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan yalnız bir anne. Şansın yüzüne güldüğü tek nokta da bu olmuş. Oğlu Ozan ve ailesi bildiği dostları. Filiz’le de böyle tanışmış Gülce. Oğlu Ozan sayesinde. Ama zaman acımasız, gün gelecek dostunu kaybedecek Gülce ve o gün geldiğinde yolları Kurşun Orhan’la birleşecek.

SARP AKKAYA (AYDIN KARA)

Orhan’ın çocukluk arkadaşı. Bünyamin’in sağ kolu. Zeynep’in biricik aşkı. Gönlü deli, gözü kara. Mahallenin kimsesiz çocuğu, Bünyamin’in himayesi altında yetişti. Orhan’la dost olarak büyüdü. Sokak kavgalarında sırt sırta verdiler. Birlikte erik ağaçlarına daldılar. Ama geçmişin anıları yetmeyecek, gün gelecek çocukluk arkadaşı Orhan’la karşı karşıya gelecek. Gözünü karartacak, ne yapılması gerekiyorsa yapacak. Bünyamin’in izinden, sokakların dilinden konuşarak yaşayacak.

ENGİN ŞENKAN (BÜNYAMİN AYAZ)

KÜRŞAT ALNIAÇIK (NURİ KARGI)

SEDA AKMAN (FERAYE KARGI)

BORA AKKAŞ (RIFAT AYAZ)

BEGÜM AKKAYA (TOMRİS AYAZ)

ŞEBNEM DİLLİGİL (ZEHRA ATMACA)

CEM KURTOĞLU (FAHRİ ÖNAL)