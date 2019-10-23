Kurşun dizisi Orhan Atmaca kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, eşi kimdir?

Engin Altan Düzyatan’ın hayatı merak ediliyor. Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, eşi kimdir? Sevilen isim yeni dizisi ile ekranlara dönüyor. Diriliş Ertuğrul’un final yapmasının ardından yeni projesine başlayan Engin Altan Düzyatan, savcı Orhan Atmaca karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. 'Kurşun', 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN (ORHAN ATMACA)

1970 senesinde Sultanahmet’te bir adalet sarayı odasında kurulu, gözü kara, bildiği yoldan şaşmayan daha yolun başında bir savcı: Orhan Atmaca. Karşısında kara tahta, maktulün gencecik bir kızın resmi asılı. Genç kadın bir milletvekilinin oğlu Serdar Önal tarafından canice öldürülüyor. Orhan, aldığı tehditlere, göz dağlarına yüz çeviriyor, Serdar’ın yargılanma sürecini başlatıyor. Ama bu cinayet görünenden fazlası. Orhan’ın dönüşüm hikayesi böylece başlıyor. Kader, adalete inan bir adamdan adım adım karanlığa yol alan bir adam yaratıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan 26.07.1979 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul’a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında “Los Angeles Movie Awards”da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3’te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.

TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisindeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştır.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN’IN EŞİ KİMDİR?

Neslişah Alkoçlar, 2 Aralık 1988 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar(Soydan)'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Aslışah Alkoçlar kız kardeşidir.

Üniversiteyi Londro'da bitiren Neslişah Alkoçlar, Türkiye Şampiyonu milli kayakçıdır. Hayatının her döneminde sporla ilgililenen ünlü isim, 2011 yılında CNN TÜRK'te spor haberleri sunmaya başlamıştır.

Pek çok alan yönelen ama daha çok sunuculuğuyla bilinen Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında hayatını yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile birleştirmiştir.