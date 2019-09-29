Kurşun dizisi konusu ne, oyuncuları kimdir? Kurşun ne zaman, hangi gün başlıyor?

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın yeni dizisi Kurşun’un oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kurşun ne zaman, hangi gün başlıyor? Fox TV’de yayınlanmaya başlanacak olan dizinin fragmanı izleyici ile buluştu ve yayın tarihi belli oldu. Oyuncular 70’li yıllara ait kostüm ve aksesuarları ile dizide olacaklar. Dizide Engin Altan Düzyatan savcı Orhan Atmaca karakterine, Burçin Terzioğlu hırslı gazeteci Leyla Devrim’e hayat verecek.

KURŞUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de FOX’ta ekrana gelecek.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU

'Kurşun', 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

KURŞUN OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu yer alıyor.