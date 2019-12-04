Kurşun dizisi final yapıyor! Kurşun dizisi neden bitiyor? Kurşun dizisi final bölümü izleme linki

Kurşun dizisi neden bitiyor? sorusu diziyi yakından takip edenler tarafından aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayınlanan Kurşun 4 Aralık Çarşamba günü yayınlanan 7. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yer aldığı dizi reyting sıralamasındaki kötü gidişat nedeniyle yayın hayatına son veriyor. Kadın 7. final bölümü özeti ve izleme linki haberimizde

KURŞUN 7. FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Babasının katilini bulabilmek adına, hukuk dışına çıkan Orhan, Fahri Önal’dan hiç ummadığı bir cevap alarak, kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulur. “Babamı kim öldürdü” sorusu Orhan’ı hiç ummadığı bir isimle karşı karşıya getirir. Bu isim Leyla’yı da oyunun içine çekerek, Orhan ve Leyla arasında bir çatışmanın başlamasına sebep olur. Artık Orhan hem babasının katilini aramakta hem de Leyla’yı kaybetmemek için mücadele etmek zorundadır.

Kocasının öldürüldüğünü öğrenen Zehra aynı kaderi oğlunun da yaşamasından endişe ederek, Orhan’ı yolundan döndürmek için çabalar. Ancak Orhan kararlıdır yolundan dönmez. Orhan’ın babasının katillerinin açığa çıkacak olması, Kerim Paşa ve Nuri Kargı’nın kontrolü yitirmesine sebep olur, Orhan’a engel olmaya çalışmaları başlarına yeni belalar açar.

Kocasını kaybetmenin acısını üzerinden atamayan Gülce, yeni bir şokla karşılaşır, küçük Ozan kötü adamların kaybetmesin de kilit bir rol oynar. Hayatı boyunca Nuri Kargı’nın kızı olmasının bedelini ödeyen Leyla, şimdi de sevdiği adamı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Leyla’nın korkuları Orhan’ın çabası ve özverisi sayesinde boşa çıkar, Orhan ve Leyla yeni bir yola birlikte adım atarlar.

KURŞUN DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Projenin neden bittiğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da elde edilen reyting sonuçlarının final kararında etkili olduğu düşünülüyor. Dizi 27 Kasım’daki bölümüyle total reyting grubunda 27. sırada yer almış bir önceki hafta da 19. olmuştu.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU

“1970’lerde bir kadın ve bir adam; aşk ve mücadeleyle bir ülkenin kaderine dokunacak.”

Bu hikaye İstanbul’un 1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla’nın aşkı 70’lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyor.