Kurşun 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kurşun 6. son bölümde neler oldu?

Kurşun dizisi Çarşamba akşamı izlenen diziler arasında yerini alıyor. Dizinin son bölümünü izleyenler ve gelecek bölümde neler olacağını merak edenler ‘Kurşun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Son bölümde Babası hakkında şok edici bir bilgiye ulaşan Orhan, annesini yaralayacağını bile bile zor bir karar alır. Leyla’nın da yardımıyla, babası hakkında çok önemli gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Haberimiz içerisinden Kurşun son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

KURŞUN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURŞUN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan ve Leyla büyük haber planlarının suya düşmesi ve Kerim Paşa’nın adaletin pençesinden kurtulması ile umutsuzluğa kapılsalar da pes etmezler. Filiz Ertan’ın cinayetinde ise sürpriz bir gelişme yaşanır. Nuri Kargı’nın beklenmedik hamlesi ile Orhan ve Leyla bir darbe daha alırlar. Ancak Orhan tüm zorluklara rağmen mücadelesine devam eder.

Babası hakkında şok edici bir bilgiye ulaşan Orhan, annesini yaralayacağını bile bile zor bir karar alır. Leyla’nın da yardımıyla, babası hakkında çok önemli gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Kerim Paşa’nın girişimleri ile cezaevinden çıkan Serdar, Aydın’dan intikam almanın peşine düşer. Fakat Bünyamin ve Orhan’ın hamlesini hesaba katmamıştır. Kerim Paşa ve Nuri, Fahri üzerinden kurdukları yeni planlarını hayata geçirirken hiç ummadıkları bir durum ile karşı karşıya kalırlar.

Orhan babasına ne olduğu sorusunun cevabını tehlikeli yollara başvurarak ararken, Leyla ise Nuri’nin karşısına şok edici bilgilerle çıkar. Orhan ve Leyla’nın birlikte yürüdükleri çetin yol ikilinin ilişkilerinin yeni bir boyuta ulaşmasını sağlayacaktır.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU

“1970’lerde bir kadın ve bir adam; aşk ve mücadeleyle bir ülkenin kaderine dokunacak.”

Bu hikaye İstanbul’un 1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla’nın aşkı 70’lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyor.