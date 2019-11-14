Kurşun 4. son bölüm izleme linki: Kurşun 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kurşun 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölüm bittikten sonra aratılmaya başladı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu’nun paylaştığı Kurşun 4. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. İzleyici ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde sevdiği adam intikam ve adalet arayışında savrulurken; Leyla’yı da babasıyla arasında geri dönülmez uçurumlara sürüklüyor. Leyla her şeye rağmen babasını sevmek isteyen bir kadınken; Orhan’ın Nuri’nin geçmişini arayışıyla Leyla hem babası hem de Orhan’la karşı karşıya gelecek. İşte Kurşun 4. son bölüm özeti…

KURŞUN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURŞUN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan’ın şimdiki hedefi, Kerim Paşa’ya ulaşmaktır. Adım adım Kerim Paşa’ya yaklaşmaktadır. Orhan’ın Kerim Paşa’yı arayışındaki en büyük neden İstanbul’un Boğası’nın geçmişini öğrenmektir. Bu arayışta Orhan adım adım Boğa’nın yükselişinin, geçmişinde sakladıklarının sırlarını çözüyor. Orhan bir yandan hapishanede Aydın üzerinden kurduğu planla Serdar’ı sıkıştırıyor. Dört bir yandan İstanbul’un Boğası’nın etrafını kuşatıyor.

Orhan, amaçlarına yaklaşırken Leyla’yı ise zor durumlar bekliyor, bir yandan Gülce’yle yaptığı röportaj gazetede başına dert oluyor. İşten çıkartılmayla yüz yüze geliyor. Orhan’la ilişkisi gazetede müdürlerin kulağına çalınıyor. Leyla, ofiste Orhan Atmaca’nın davanın seyrini değiştirmek için kullandığı biri olarak görülüyor. Leyla, erkeklerin dünyasında yaptığı işlerle ayakları üzerinde durma mücadelesini bir başına veriyor. Sevdiği adam intikam ve adalet arayışında savrulurken; Leyla’yı da babasıyla arasında geri dönülmez uçurumlara sürüklüyor. Leyla her şeye rağmen babasını sevmek isteyen bir kadınken; Orhan’ın Nuri’nin geçmişini arayışıyla Leyla hem babası hem de Orhan’la karşı karşıya gelecek.

Diğer yandan Nuri Kargı, Gülce’yi piyon olarak kullanmanın yollarını arıyor. Adım adım Gülce’nin zaaflarını kullanıyor.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU

“1970’lerde bir kadın ve bir adam; aşk ve mücadeleyle bir ülkenin kaderine dokunacak.”

Bu hikaye İstanbul’un 1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla’nın aşkı 70’lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyor.