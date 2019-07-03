Küçük İskender öldü mü? Küçük İskender kimdir, kaç yaşında?

Küçük İskender öldü mü? bugün merak edilen konular arasında ilk sıraya yerleşti. Küçük İskender ismiyle tanınan şair Derman İskender Över 'e geçen yılın Haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu.

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında kansere yakalanan Küçük İskender tedavi görmeye devam ederken, Bodrum'a yerleşti. Bodrum'daki evinde bu sabah kansere yenik düştüğü haberi geldi.