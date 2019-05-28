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28 Mayıs 2019 Salı 15:02 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:16

Küçük İbo'dan Aleyna Tilki açıklaması: Psikolojik destek alması lazım

Küçük İbo'dan Aleyna Tilki açıklaması: Psikolojik destek alması lazım

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programnına katılan Küçük İbo, kendisinin de erken yaşlarda şöhreti yakaladığını söyleyerek, Aleyna Tilki hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Tilki'nin son paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden yorum yağdı.

Genç şarkıcı, yayınladığı karelerden birini, "Kıskan beni lütfen" notuyla yayınladı. Tilki'nin bazı hayranları da bu pozları eleştirdi.

Bir döneme damgasını vuran 'Küçük İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Küçük de Aleyna Tilki'nin davranışları ve pozları hakkında konuştu.

2. Sayfa programına katılan İbo, kendisinin de erken yaşlarda şöhreti yakaladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Davranışlarını aşırı şöhrete ve zirvede olmasına bağlıyorum. Madde kullanım olayını aklıma bile getirmek istemiyorum.

Psikolojik destek alması gerekiyor. Ben almadım ama keşke zamanında alsaydım. Daha sağlıklı olurdu. Bize yol gösteren yoktu o zamanlar. Aleyna biraz daha şanslı. Menajerleri olsun, ekibi olsun, ona yol gösteren kişiler vardır.

 

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