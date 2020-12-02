Çok Güzel Hareketler programında yazdığı skeçler ve oyunculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın hem yazdığı hem oynadığı komedi filmi Küçük Esnaf bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da ekrana gelecek. Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının mafyadan aldığı 100 bin lira borç para vefatından sonra miras olarak bir mahalle çilingiri olan oğlu Berhudar’a kalır. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi nedeniyle kendini bir anda mafyaya borçlanmış olarak bulan Berhudar, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlar. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Bu sırada yolu genç ve güzel bir kadınla kesişince daha da büyük bir çıkmazın içine girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film; aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşür.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?

Küçük Esnaf filminin oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın, Ünal Yeter, Olgun Toker gibi isimler bulunuyor.