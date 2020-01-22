Kübra Kelkit kimdir? Alperen Duymaz'ın evlendiği Kübra Kelkit ne iş yapıyor?

Kübra Kelkit kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Bodrum Masalı dizisi ile adını duyuran Alperen Duymaz, sevgilisi Kübra Kelkit’le nikah masasına oturdu. Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evlendiğini sadece aileleri ve yakın dostları biliyor. Alperen Duymaz'ın evlendiği Kübra Kelkit ne iş yapıyor? merak ediliyor. İşte yanıtı..

KÜBRA KELKİT KİMDİR?

Alperen Duymaz'ın evlendiği Kübra Kelkit Ankara'da öğretmenlik yapıyor. Çift, Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturdu.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz daha Sonra Acı Aşk dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Alperen Duymaz şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırmaktadır. Alperen Duymaz 1.82 metre boyunda, 73 kilo ve Akrep burcudur.

Alperen Duymaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çarpışma (Kerem) (TV Dizisi)

2017 – 2018 – Çukur (Emrah) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Kutay) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş) (TV Dizisi)

2015 – Acı Aşk (Ali) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)(TV Dizisi)