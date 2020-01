Kubilay Aka'nın mesaj attığı kadın konuştu! 'Yargıda hesaplaşırız'

Son günlerde Miray Daner ile barıştığı konuşulan Kubilay Aka'nın ihanet mesajları gündeme bomba gibi düştü. İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Aka'nın genç kıza attığı mesajlar ifşa oldu. Aka, tehdit edildiğini iddia etti. İddialar için 2.Sayfa canlı yayına bağlanan Kubilay Aka, şunları söyledi:

"Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim."

"Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dinlemedi. Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir. Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim."

GENÇ KADIN DA KONUŞTU!

Kubilay Aka'nın açıklamalarının ardından Beyza Güneş adındaki genç kadın, Aka'nın tehdit iddiaları hakkında şunları yazdı:

"Birkaç gündür süren olaylarla ilgili şu an açıklama yapmıyorum. Konuda sabah canlı yayında adım geçtiği için ve olaylar canlı yayında ifşalandığı için bu yazıyı yazıyorum. Olayın kiminle olduğu apaçık ortada. Birçok sayfa bu konuyla ilgili haber yapıyor. Bir ise on söyleniyor orası ayrı konu. Kubilay Aka'nın dediğine göre ben onu tehdit ediyormuşum. Kimse kusura bakmasın ama ağızdan çıkan sözlerle benim elimdeki belgeler çakışıyor. Bunu gerekirse yargıya taşır orada da hesaplaşırız. Konuyla ilgili şu an sessizliğimi koruyorum."