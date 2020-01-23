Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray Daner suskunluğunu bozdu!

İlişkilerini geçtiğimiz aylarda ihanet sebebiyle sonlandıran Miray Daner ve Kubilay Aka'nın bir süredir barıştığı konuşuluyordu. Ancak bu iddiaların hemen ardından Aka'nın başka bir kadınla sosyal medyadan yazıştığı mesajlar ifşa oldu. Yeniden ihanete uğrayan Miray Daner konuyla ilgili sessizliğini dün akşam bozdu.

UçanKuş TV’ye konuşan Daner, Kubilay Aka’nın menajeri ile ayrılığından haberi olmadığını belirterek, "Özel hayatımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama Kubilay ile barışmamız söz konusu değil…" dedi.

'BİR İLİŞKİMİZ YOK'

Aka’nın mesajlarının ifşa olması hakkında ise, "Tek söyleyebileceğim bir ilişkimiz olmadığı" diyen oyuncu, bu konularla gündeme gelmek istemediğini de belirtti.