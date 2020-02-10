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  3. Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülmüştü! Miray Daner geri döndü

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülmüştü! Miray Daner geri döndü

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülmüştü! Miray Daner geri döndü

Kubilay Aka ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Miray Daner, sosyal medya hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yaparak suskunluğunu bozdu.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner, iki buçuk yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde son vermişti. Hayranlarını şaşkına çeviren kararın sebebi olarak, Aka'nın Daner'e ihanet etmesi öne sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde de Aka ile yeniden barıştığı, ancak tekrar ihanete uğradığı iddia edilen Daner, sosyal medya paylaşımlarını iyice azaltmıştı.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Ayrılıktan 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapan Miray Daner, mutlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan pozlara, "Bizi bu güzellikten bir daha bu kadar uzun mahrum bırakma" şeklinde yorumlar geldi.


Miray Daner suskunluğunu bozdu
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