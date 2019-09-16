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  3. Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım

Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım

Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım

Oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile kısa süre önce yollarını ayıran Miray Daner, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Vatanım Sensin dizisinde başlayan ve 2,5 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Kubilay Aka, geçtiğimiz ağustos ayında ilişkilerini bitirmişti. Aka'nın Hilal Altınbilek ile kendisini aldatması üzerine ayrılık kararı aldığı iddia edilen Daner, hem ayrılığı hem de ihaneti çabuk atlattı.

KEYFİ YERİNDE

Çukur'un yıldız oyuncularından olan Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Miray Daner uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir mutluluk pozunu daha paylaşarak düşman çatlattı. Daner'in bu pozuna keyfi yerinde yorumları geldi.

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