Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner nispet yaptı

Miray Daner ile Kubilay Aka, 2,5 yıllık ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesaplarından 'Ortak kararımız doğrultusunda Miray’la ayrılmaya karar verdik' sözleriyle duyurmuştu. Ayrılık çiftin hayranları üzerine şok etkisi yaratırken, kısa süre sonra Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek’in samimi şekilde çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı.

HİLAL’E UYARI!

Hilal Altınbilek'in rol aldığı dizinin yapımcılarının ünlü oyuncuyu 'aşk hayatına dikkat et' sözleriyle uyardığı iddia edildi. Bu uyarından sonra Hilal Altınbilek, Kubilay Aka ile olan birlikteliğini bitirdi.

MİRAY DANER NİSPET YAPTI

Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek’in aşkının bittiği haberlerinden sonra, Miray Daner ayrılık sonrası ilk defa sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncu, güldüğü bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Miray Daner’in gülücükler saçan karesi, 'aşk acısını atlattı' şeklinde yorumlandı.