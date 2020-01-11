Kubilay Aka ve Miray Daner'in 11 bin TL'lik aşk yuvası!

Geçen aylarda Kubilay Aka'nın aynı menajere bağlı çalıştığı oyuncu Hilal Altınbilek'le sevgilisi Miray Daner'e ihanet ettiği ve çiftin bu nedenle ayrıldığı gündeme gelmişti. Son olarak ise Miray Daner'in menajerinden ayrılma şartıyla Kubilay Aka ile barıştığı ortaya çıktı.

Menajeri Ufuk Ergin'in Bodrum Havalimanı'nda çalışırken keşfettiği Kubilay Aka ise Miray Daner'le henüz barışmadıklarını belirtti.

Bebek'te çiçek satıcısıyla poz veren Aka, aynı gece arkadaşlarıyla bir kez daha kameralara takıldı.

AŞK YUVALARI ORTAYA ÇIKTI!

Kubilay Aka ile Miray Daner'in bir süre önce barıştığı ve 11 bin tL'ye Zekeriyaköy'de kiraladıkları villada gözlerden uzak görüştükleri öğrenildi. (TV100)