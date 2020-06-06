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  3. Kubilay Aka: Taktikle ilişki yaşanmaz, aşk insanıyım!
06 Haziran 2020 Cumartesi 16:40 | Son Güncelleme:

Kubilay Aka: Taktikle ilişki yaşanmaz, aşk insanıyım!

Kubilay Aka: Taktikle ilişki yaşanmaz, aşk insanıyım!

Genç oyuncu Kubilay Aka, kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Aşk insanı olduğunu söyleyen Aka, "Planlı veya programlı taktik savaşlarıyla yaşanan ilişki, ilişki değil zorunluluk haline geliyor benim için" ifadelerini kullandı.

Çukur dizisinde 'Celasun' karakterine hayat veren Kubilay Aka, geçtiğimiz gün BeMan'in Haziran sayısına konuştu. Aka, iş ve özel hayatı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Kariyerine havalimanında keşfedilmesiyle başladığını söyleyen Kubilay Aka, bu konuyla ilgili şanslı olduğunu belirterek, çalışmanın da çok önemli olduğunu vurguladı.

"KIRK FIRIN EKMEK YEMEM GEREKİYOR"

Oyunculukta, usta sanatçı Haluk Bilginer'den ilham aldığını belirten Kubilay Aka, "Kırk fırın ekmek yemem gerekiyor biliyorum ama oynadığı her karakteri hayranlıkla izliyor ve takip ediyorum" dedi.

"AŞK İNSANIYIM"

Öte yandan aşk insanı olduğunu söyleyen Aka, "Planlı veya programlı, taktik savaşlarıyla yaşanan ilişki, ilişki değil zorunluluk haline geliyor benim için" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde de kendini yararlı şeyler yapmak için şartlayan oyuncu, evdeki zamanını müzik yaparak, söz yazarak, spor yaparak ve yemek yapmayı deneyerek geçirdiğini söyledi.

Kubilay Aka, aynı zamanda filmler keşfetmenin ve evcil hayvanlarıyla bu dönemde vakit geçirmenin ona çok keyif verdiğini söylüyor.

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