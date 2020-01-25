Kubilay Aka şantajı affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

İFŞA BOMBASI!

Günaydın’dan Dilek Yaman’ın haberine göre; Oyuncu Kubilay Aka, eski sevgilisi Beyza Güneş’i savcılığa şikayet etti. Aka; aralarındaki müstehcen mesajlaşmaları ifşa eden Güneş’in, şimdi de kendisini çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini söyledi.

‘AYRILAMAZSIN’

Miray Daner’den ayrıldığı sırada Güneş’le görüşen Aka, daha sonra Daner’e dönmek istedi. Güneş ise “Benden ayılırsan fotoğraflarını yayarım” diyerek ona şantaj yaptı. Aka’nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEHDİT EDİLİYORUM

Şantaj haberleriyle gündeme gelen Kubilay Aka, 2. Sayfa programına telefonıp şunları söylemişti;

"Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun.Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim."

"Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dinlemedi."

"Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabi ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."