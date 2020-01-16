Kubilay Aka, Miray Daner'e yine ihanet etti! Mesajları ifşa olan Kubilay Aka'dan jet açıklama

Vatanım Sensin dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ile Miray Daner'in, 3 yıllık ilişkisi Aka'nın Hilal Altınbilek ile samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından sona ermişti. 2,5 aylık ayrılığın ardından çift kısa süre önce barışma kararı aldı. İlişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka, aynı evi paylaşmaya başladı.

MESAJLARI İFŞA OLDU!

Ancak Miray Daner istediği için menajeri Ufuk Ergin ile yollarını da ayıran Kubilay Aka'nın, bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa oldu. Konuyla ilgili 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kubilay Aka, şu açıklamaları yaptı:

'TEHDİT EDİLİYORUM'

"Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim."

"Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dilemedi."

"Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabii ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."