Kubilay Aka Miray Daner çiftinin ayrılığı sonrası dikkat çeken fotoğraf...

Kubilay Aka ve Miray Daner çiftinin ayrılmalarının ardından ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile fotoğrafları ortaya çıktığı iddia edilen Hilal Altınbilek’in daha önceden de Kubilay Aka ile aynı karede oldukları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.