Kubilay Aka Miray Daner çiftinin ayrılığı sonrası dikkat çeken fotoğraf...
Oyuncu Miray Daner'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hilal Altınbilek ile görüntülendiği iddia edilen Kubilay Aka'nın, Altınbilek'le önceden aynı kareye girdiği ortaya çıktı.
Kubilay Aka ve Miray Daner çiftinin ayrılmalarının ardından ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile fotoğrafları ortaya çıktığı iddia edilen Hilal Altınbilek’in daha önceden de Kubilay Aka ile aynı karede oldukları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.