Kubilay Aka ile Miray Daner barıştı mı? Evine girerken görüntülendi iddiası!

Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ile Miray Daner, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ağustos ayında bitirmişti. Daner'in, Aka'nın Hilal Altınbilek ile kendisini aldatması üzerine ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

BADE İŞÇİL İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Hilal Altınbilek'le ilişki iddiasını yalanlayan Kubilay Aka, daha sonra da Bade İşçil ile Beşiktaş'ta bir mekanda görüntülenmiş ve ilişki yaşadıkları iddia edilmişti. Ancak taraflar bu iddiaları da yalanlamıştı.

BARIŞTILAR MI?

Son olarak 2. Sayfa programında Kubilay Aka ve Miray Daner'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İhanet iddiaları yüzünden ayrıldığı öne sürülen çiftin barıştığı iddia edildi. Hatta Daner'in, Aka'nın evine girerken görüntülendiği belirtildi. İddialarla ilgili her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.