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  3. Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek ilişkisi başlamadan bitti! Sebebi ise...

Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek ilişkisi başlamadan bitti! Sebebi ise...

Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek ilişkisi başlamadan bitti! Sebebi ise...

Miray Daner ile Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi olarak gösterilen Hilal Altınbilek'in, Aka ile görüşemediği öğrenildi. Sebep olarak da ikiliyi yapımcıların engellediği iddia edildi.

Kubilay Aka, Miray Daner ile 2.5 yıl aşk yaşadıktan sonra Hilal Altınbilek ile görüntülenmiş ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Çifte yakın bir kaynak "Onlar sevgili değil arkadaşlar..." mesajını gönderirken, iki oyuncunun eğlence gecesinden samimi fotoğrafları basına yansımıştı.

AKA İLE ALTIBİLEK NEDEN GÖRÜŞEMİYOR?

2.Sayfa'da bugün ortaya atılan iddiaya göre, Hilal Altınbilek'e rol aldığı dizinin yapımcılarından 'Özel hayatınla gündeme gelme' uyarısı geldi. Hal böyle olunca Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek birlikteliği başlamadan bitti. Bir diğer iddiaya göre de Kubilay Aka, Miray Daner'e geri dönmek istiyor ama Daner bu aşka ikinci şansı vermiyor.

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