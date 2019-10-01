Kubilay Aka ile Bade İşçil aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Miray Daner ve Kubilay Aka, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ağustos ayında sonlandırmıştı. Çiftin ilişkisinin, Aka'nın Hilal Altınbilek ile yaptığı kaçamak nedeniyle bittiği iddia edilmişti. Bugün ise Aka'nın, meslektaşı Bade İşçil ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

BADE İŞÇİL İLE AŞK MI YAŞIYOR?

24 yaşındaki Aka'nın, cumartesi günü 17.00’de Beşiktaş’taki bir restoranın terasında meslektaşı Bade İşçil (36) ile görüntülendiği iddia edildi. Hatta bir ara Kubilay Aka’nın, Bade İşçil’i öptüğü belirtildi.

AÇIKLAMA GELDİ

İddialar üzerine Kubilay Aka, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. Haberleri yalanlayan Aka, şöyle konuştu: "Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım."