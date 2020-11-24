Kubilay Aka 'Hız yapmayı seviyorum' dediği gün kaza yaptı!

Yakışıklı oyuncunun kazadan iki gün önce Youtube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldığı, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" açıklamasının gazetelerde yayınlandığı ortaya çıktı.

Günaydın'dan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, genç oyuncu programda "Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım" dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.

Kubilay Aka, aracıyla seyir halindeyken yağışın da etkisiyle Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Aka'nın sakin tavırları dikkat çekti.