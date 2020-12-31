Kubat aslen nereli ve kaç yaşında? Kalk Gidelim final bölüm konuğu şarkıcı Kubat oldu!
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Kubat Kalk Gidelim dizisinin final bölümüne konuk oldu. TRT 1 ekranlarında 31 Aralık Perşembe akşamı yılbaşına özel olarak yayınlanan Kalk Gidelim dizisi final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Tam ismi Ramazan Kubat olan şarkıcı dizide çeşitli şarkılar söyleyerek izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Peki, Kubat aslen nereli, kaç yaşında?
Kalk Gidelim dizisi 31 Aralık Perşembe günü yılbaşına özel olarak yayınlanan bölümü ile ekranlara veda ediyor. Göksel, Kubat ve Gülşen de Kalk Gidelim dizisinin final bölümüne konuk oldular. Söylediği şarkılarla izleyicilerin yüreğine dokunmayı başaran Kubat dizide konser verdi. Peki, Kalk Gidelim dizisine konuk olan şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşındadır?
KUBAT KİMDİR, ASLEN NERELİ?
Ramazan Kubat bilinen adıyla Kubat 4 Ekim 1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göçen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır.
Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.
1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür.
KUBAT’IN ALBÜMLERİ
1996: Kubat
1997: Bugün
1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm
2000: Arşiv 1-2-3
2003: Lokman
2005: Yare Doğru
2008: Kubat 2008
2010: İnce İnce
2013: İyi Olacaksın
2016: Al Ömrümü
2018 Türküyüz