Kubat aslen nereli ve kaç yaşında? Kalk Gidelim final bölüm konuğu şarkıcı Kubat oldu!

Kalk Gidelim dizisi 31 Aralık Perşembe günü yılbaşına özel olarak yayınlanan bölümü ile ekranlara veda ediyor. Göksel, Kubat ve Gülşen de Kalk Gidelim dizisinin final bölümüne konuk oldular. Söylediği şarkılarla izleyicilerin yüreğine dokunmayı başaran Kubat dizide konser verdi. Peki, Kalk Gidelim dizisine konuk olan şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşındadır?



KUBAT KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Ramazan Kubat bilinen adıyla Kubat 4 Ekim 1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göçen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır.

Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür.

KUBAT’IN ALBÜMLERİ

1996: Kubat

1997: Bugün

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

2000: Arşiv 1-2-3

2003: Lokman

2005: Yare Doğru

2008: Kubat 2008

2010: İnce İnce

2013: İyi Olacaksın

2016: Al Ömrümü

2018 Türküyüz