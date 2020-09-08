Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4802
  • 8,837
  • 463.002
  • 1097.02
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kuaförüm Sensin'in sunucusu Çiğdem Batur'un son hali şaşkına çevirdi!
08 Eylül 2020 Salı 11:46 | Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin'in sunucusu Çiğdem Batur'un son hali şaşkına çevirdi!

Kuaförüm Sensin'in sunucusu Çiğdem Batur'un son hali şaşkına çevirdi!

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Çiğdem Batur ekranlara sunucu olarak geri döndü. Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu olan Çiğdem Batur'un son hali şaşkına çevirdi. Yıllar içinde değişimi ile şaşırtan Çiğdem Batur geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla tanıdığımız halinden farklı görünüyor.

Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu Çiğdem Batur yeni hali şaşkına çevirdi. Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Çiğdem Batur geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla tanıdığımız halinden oldukça farklı görünüyor. Çiğdem Batur'un son haline hayranlarından güzel yorumlar geliyor.

Çiğdem Batur Kuaförüm Sensin programının yeni sunucusu olarak ekranlarda boy gösteriyor. Sunuculuğu çok özlediğini söyleyen Batur, "Yaklaşık 15 yıl aradan sonra tekrardan sunuculuğa geri dönüyorum, çok mutluyum" dedi. Güzelliğiyle dikkat çeken Çiğrem Batur sosyal medyada ilgi odağı oldu.

38 yaşındaki Çiğdem Batur sosyal medyada da oldukça hayranı olan beğeni ile takip edilen isimlerden.

Ankara Valisi Şahin duyurdu: Paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi yakalandı
Bakan Dönmez açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için teknik hazırlıklarımız var
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı
Macron aslında kim?

Macron aslında kim?

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı! İ

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı sırada?

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

Kilo vermek için yeşil çayı böyle demleyin

Kilo vermek için yeşil çayı böyle demleyin