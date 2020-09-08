Kuaförüm Sensin'in sunucusu Çiğdem Batur'un son hali şaşkına çevirdi!

Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu Çiğdem Batur yeni hali şaşkına çevirdi. Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Çiğdem Batur geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla tanıdığımız halinden oldukça farklı görünüyor. Çiğdem Batur'un son haline hayranlarından güzel yorumlar geliyor.

Çiğdem Batur Kuaförüm Sensin programının yeni sunucusu olarak ekranlarda boy gösteriyor. Sunuculuğu çok özlediğini söyleyen Batur, "Yaklaşık 15 yıl aradan sonra tekrardan sunuculuğa geri dönüyorum, çok mutluyum" dedi. Güzelliğiyle dikkat çeken Çiğrem Batur sosyal medyada ilgi odağı oldu.

38 yaşındaki Çiğdem Batur sosyal medyada da oldukça hayranı olan beğeni ile takip edilen isimlerden.