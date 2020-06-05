Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7571
  • 7,6671
  • 372.141
  • 109537
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy'un ardından Işıl Reçber de dahil oldu! 30 bin liraya TV'de yorum yapacak
05 Haziran 2020 Cuma 00:00 | Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy'un ardından Işıl Reçber de dahil oldu! 30 bin liraya TV'de yorum yapacak

Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy'un ardından Işıl Reçber de dahil oldu! 30 bin liraya TV'de yorum yapacak

‘Kuaförüm Sensin' programının jüri kadrosuna Bülent Ersoy'un ardından yeni bir isim daha dahil oldu.

Programa eski milli kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber de katıldı. Temizmagazin’in haberine göre; yapım şirketiyle anlaşan Reçber’in yayından ayda 30 bin TL kazanacağı öğrenildi. Reçber, yıllar öncede moda yarışması Patron’da kısa bir dönem jüri koltuğuna oturmuş ama program yayından kaldırılmıştı.

Darbeci Hafter'in milisleri kaçarken bıraktı... Libya ordusu ele geçirdi
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli
Yakalama kararı sonrası HDP'li iki isme gözaltı!
Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor
Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı
Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Ajda Pekkan'dan 7 milyon TL'lik koronavirüs zammı!

Ajda Pekkan'dan 7 milyon TL'lik koronavirüs zammı!

Pandeminin ardından 'Tükendim' diyorsanız...

Pandeminin ardından ''Tükendim'' diyorsanız...

5 Haziran 2020 burç yorumları! Ay tutulması iş hayatını et

5 Haziran 2020 burç yorumları! Ay tutulması iş hayatını etkiliyor