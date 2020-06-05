Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy'un ardından Işıl Reçber de dahil oldu! 30 bin liraya TV'de yorum yapacak

Programa eski milli kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber de katıldı. Temizmagazin’in haberine göre; yapım şirketiyle anlaşan Reçber’in yayından ayda 30 bin TL kazanacağı öğrenildi. Reçber, yıllar öncede moda yarışması Patron’da kısa bir dönem jüri koltuğuna oturmuş ama program yayından kaldırılmıştı.