05 Haziran 2020 Cuma 00:00 | Son Güncelleme:
Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy'un ardından Işıl Reçber de dahil oldu! 30 bin liraya TV'de yorum yapacak
‘Kuaförüm Sensin' programının jüri kadrosuna Bülent Ersoy'un ardından yeni bir isim daha dahil oldu.
Programa eski milli kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber de katıldı. Temizmagazin’in haberine göre; yapım şirketiyle anlaşan Reçber’in yayından ayda 30 bin TL kazanacağı öğrenildi. Reçber, yıllar öncede moda yarışması Patron’da kısa bir dönem jüri koltuğuna oturmuş ama program yayından kaldırılmıştı.