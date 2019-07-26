Kuaförüm Sensin 25 Temmuz puan durumu nedir? Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Show TV’de ekrana gelen programın sunuculuğunu Gözde Kansu yapıyor. Sevilen yarışmada her hafta cuma günü eleme heyecanı yaşanıyor. 25 Temmuz'da birinci takim 15 puan alırken, ikinci olan takım ise 14 puan aldı. Bir kez sonuncu, bir kez de üçüncü olan Hayat ve Özlem birinci oldu. Öncü ile Özlem ise ikinci sırada yer aldı.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında en düşük puanı alan Tuğçe ve Ebru yarışmaya veda etti.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

25 Temmuz tarihinde 10 puan alan Ebru ve Tuğçe sonuncu sırada yer aldı.

Günün üçüncü takımı ise 13 puan ile Mustafa ve Tunahan oldu.

Birinci takim 15 puan alırken, ikinci olan takım ise 14 puan aldı. Bir kez sonuncu, bir kez de üçüncü olan Hayat ve Özlem birinci oldu. Öncü ile Özlem ise ikinci sırada yer aldı.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.