Kuaförüm Sensin'de kim elendi? 6 Eylül Kuaförüm Sensin puan durumu nedir?

Kuaförüm Sensin puan durumu araştırılıyor. Kuaförüm Sensin yarışması izleyiciler hafta içi her gün programı heyecanla takip ediyorlar. Her gün yeni bir saç ve makyaj yapılıyor. Sunuculuğunu Gözde Kansu’nun yaptığı yarışma Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Puanlamaya göre en düşük puanı alan takım eleniyor. 6 Eylül'de yarışmacılar modellerin saçlarını boyuyolar. 2 saat içerisinde yarışmacıların modellerin saçlarını boyayıp, şekillendirmesi gerekiyor.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin’de kimin elendiği açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

5 Eylül’de Berk ve Merve 15 puan, Mira ve Sıla 20 puan, Songül ve Adem 11 puan, Hayat ve Özlem 14 puan aldılar.

4 Eylül’de Sıla ve Mira 19 puan, Berk ve Merve 17 puan, Songül ve Adem 13 puan, Hayat ve Özlem 10 puan aldılar.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

Yarışmada en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözler aranıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.