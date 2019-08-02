Kuaförüm Sensin puan durumu nedir? 2 Ağustos Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuaförüm Sensin puan durumu araştırılıyor. Show TV’de yayınlanan yarışmada heyecan giderek artıyor. Yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

2 Ağustos tarihinde elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Geçen hafta Kuaförüm Sensin yarışmasında en düşük puanı alan Tuğçe ve Ebru yarışmaya veda etti.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

31 Temmuz’da Mustafa ve Tunahan ile Mustafa ve Yıldız takımları sonuncu sırada yer aldı. Özlem ve Hayat 15 puan alarak günün birincisi oldu. Öncü ve Özlem ise günün ikincisi olarak 13 puan aldı.

29 Temmuz Pazartesi günü kosept ise ” nikah saçı ve makyajı” olurken gün bitiminde Hayat ve Özlem 13 puan alrak birinci Mustafa ve Yıldız 12 puan ile ikinci Öncü ve Özlem 10 puan alarak üçüncü ve son olarak Mustafa ve Tunahan 8 puanın sahibi olarak sonunculuk koltuğuna oturdu. 30 Temmuz Salı günü ise konsept "iş kadını saçı ve makyajı" oldu. Günün sonunda Hayat ve Özlem ile Öncü ve Özlem 12'şer puan alıp birinciliği paylaştılar. Mustafa ve Tunahan 11 puan alıp ikinci olduğu yarışmada ise Mustafa ve Yıldız ise 10 puan ile sonuncu durumuna geldi.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.