Kuaförüm Sensin Mustafa, Hayat ve Tuğçe kimdir? Kuaförüm Sensin yarışmacıları kimdir?

Kuaförüm Sensin programı hafta içi her gün 12:45’te yayınlanıyor. Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımlar her gün yarışıyor. Kuaförüm Sensin yarışmacıları araştırılan konular arasında yerini aldı. Sunuculuğunu Gözde Kansu’nun yaptığı yarışma ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

KUAFÖRÜM SENSİN YARIŞMACILARI KİMDİR?

Ebru ve Tuğçe kimdir?

30 yaşında olan Ebru Yılmaz profesyonel olarak kuaförlük yapıyor. 4 çocuk annesi olmasına rağmen çok sevdiği mesleğini tam 18 yıldır gerçekleştiriyor. Yüksek onur belgesine sahip olduğunu söyleyen Ebru kendisinin bu yarışmanın gelmiş geçmiş en iddialısı olacağını belirtiyor.

Tuğçe Yılmaz profesyonel olarak makyözlük yapıyor. Henüz 26 yaşında olan genç yarışmacı 2 yıldır mesleğini icra ediyor.

Sertaç ve Suzan kimdir?

18 yıldır bu meslek içerisinde olan Sertaç Kolay‘ın Acıbadem’de bir kuaför merkezi bulunuyor. Saç tasarımı ile son trendleri takip eden Kolay yurt içi ve yurt dışı etkinliklere saç tasarım uzmanı olarak katılıyor.

İleride iyi bir kuaför olmayı hedefleyen Sertaç Kolay ustası Muammer Yaprakgül’ü örnek almıştır. Ustasına baba diye hitap eden Sertaç Bey, müşterilerinin memnuniyetinin ön planda olduğunu dile getirmiştir.

Hayat ve Özlem kimdir?

32 yaşında olan Hayat Bölükbaşı 15 yıldır bayan kuaförlüğü yapıyor. Kimsenin yanında yetişmediğini ve akademisyen bir kuaför olduğunu söyleyen Bölükbaşı, ödülleri, uzmanlığı ve şovlarının olduğunu dile getirdi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Özlem Kurt 22 yıldır kuaförlük yapan Kurt, 5 yıldır da makyaj sanatçısı olarak çalışmaktadır. Kuaförüm Sensin’e renklerin şovunu yapmaya geldiğini söyleyen Özlem Kurt’un Hayat Bölükbaşı ile birlikteki sloganı ise “herkes konuşur Hayat ve Özlem yapar.

Hayat Bölükbaşı ve Özlem Kurt stüdyoya boks eldivenleri ile geldiler. Hayat Bölükbaşı evli ve 8 yaşında kızı olduğunu söyledi. Yarışmaya şampiyon olmaya geldiklerini söylediler.

Mustafa ve Tunahan kimdir?

27 yaşında olan Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Mustafa Batur, 15 yıldır bayan kuaförlüğü yapmaktadır. Bütün kadınların kalbini fethedebileceğini söyleyen yarışmacı Mustafa Batur, oldukça iddialı.

24 yaşında olan Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Tunahan Dede, 7 yıldır makyaj saatçısı olduğunu ifade etmişti. Makyaj konusunda oldukça iddialı olduğunu belirten Tunahan Dede, herkesten oldukça farklı olduğunu söylüyor.

Kuaförüm Sensin Öncü ve Özlem kimdir?

Öncü Aslan, 29 yaşındadır. Özlem Aslan ise 28 yaşında ve 15 yıldır bu işi yapıyor. Yaptığı makyajın sadece güzelleştireyeceği şaheser haline getirdiğini söyledi. Bu yarışmada yapılan makyajı seyirci ve yarışmacının ulaşamayacağını söyledi. Öncü ve Özlem yarışmada karı kocadır. Eşi ile tanışması da bir kaynak saç ihtiyacından dolayı olmuştur. Kuaförüm Sensin yarışmasında iddialı olduklarını dile getirmişlerdir.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.