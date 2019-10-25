Kuaförüm Sensin puan durumu nedir? 25 Ekim Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin yarışmasındaki puan durumu eleme gününün gelmesi ile beraber araştırılıyor. 25 Ekim’de Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Show TV’de ekrana gelen programın sunuculuğunu Gözde Kansu yapıyor. Sevilen yarışmada her hafta cuma günü eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta eleme günü konsepti, saç boyama ve modellerin çantalarından çıkan malzemeler ile makyaj olarak belirlendi. Detaylar haberimizde sizlerle.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

25 Ekim'de elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

18 Ekim'de Burcu ve Ateş yarışmayada veda etti.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

24 Ekim’de Bilal ve Buse 18 puan alarak birinci oldu. Cemal ve Meltem 16 puan, Koray ve Sevil 15 puan, Sıla ve Mira 13 puan aldı.

23 Ekim’de Bilal ve Buse 22 puan, Sıla-Mira ve Koray-Sevil 18 puan, Cemal ve Meltem ise 14 puan aldılar.

22 Ekim’de Sıla ve Mira 18 puan, Bilal ile Buse 17 puan Murat-Meltem ve Koray-Sevil 16 puan aldılar.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

Yarışmada en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözler aranıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.