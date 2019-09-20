Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi? 20 Eylül Kuaförüm Sensin puan durumu

Kuaförüm Sensin puan durumu araştırılıyor. Kuaförüm Sensin yarışması izleyiciler hafta içi her gün programı heyecanla takip ediyorlar. Her gün yeni bir saç ve makyaj yapılıyor. Sunuculuğunu Gözde Kansu’nun yaptığı yarışma Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Puanlamaya göre en düşük puanı alan takım eleniyor.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

20 Eylül'de elenen isim Aytekin ve Çilem oldu!

6 Eylül'de Mira ve Sıla birinci oldu. Elenen isimler Adem ve Songül oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

19 Eylül’de Sıla ve Mira 19 puan, Buse ve Bilal 23 puan, Aytekin ve Çilem 12 puan, Hayat ve Özlem 24 puan aldılar.

18 Eylül’de Sıla ve Mira 12 puan, Bilal ve Buse 11 puan, Aytekin ve Çilem 14 puan, Özlem ve Hayat 26 puan aldılar.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

Yarışmada en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözler aranıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.