Kuaförüm Sensin puan durumu nedir? 15 Kasım Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin puan durumu ve kimin eleneceği merak ediliyor. 15 Kasım Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Her hafta cuma günü elenen ismin açıklandığı yarışmada her gün yeni bir saç ve makyaj yapılıyor. Günlük puanlamaların ardından hafta finali yapılıyor. Haberimiz içerisinden yarışmacıların puanlarına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

12 Kasım’da Koray ve Sevil 20 puan, Bilal ve Buse ise 19 puan, Veli ve Neslihan 17 puan, Sevcan ve Melek'in 15 puan aldılar.

13 Kasım’da Sevcan ve Melek 23 puan, Koray ve Sevil 21 puan, Bilal ve Buse 19 puan, Veli ve Neslihan 17 puan aldılar.

14 Kasım’da Koray ve Sevil 9 puan. Veli ve Neslihan ise 22 puan aldılar.