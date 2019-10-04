Kuaförüm Sensin puan durumu: 4 Ekim'de Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin yarışmasındaki puan durumu eleme gününün gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında bulunuyor. Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Show TV’de ekrana gelen programın sunuculuğunu Gözde Kansu yapıyor. Sevilen yarışmada her hafta cuma günü eleme heyecanı yaşanıyor. Bu haftanın ilk gününde Mete ve Arzu- Hayat ve Özlem 20 puan aldılar. Bilal ve Buse 13 puan, Sıla ve Mira 12 puan aldılar.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

27 Eylül'de elenen takım Feyyaz ve Esra oldu.

BİRİNCİ KİM OLDU?

Geçen hafta birinci olan takım Hayat ve Özlem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

3 Ekim’de Hayat ve Özlem 21 puanla birinciliği elde etti. Bilal ve Buse ile Sıla ve Mira 20 puanla günü ikinci bitirdi. Mete ve Arzu ise sonuncu oldu.

2 Ekim’de Mete ve Arzu 19 puan, Hayat ve Özlem 17 puan, Bilal ve Buse 16 puan, Sıla ve Mira 15 puan aldılar.

1 Ekim’de Sıla ve Mira 23 puan, Hayat ve Özlem- Bilal ve Buse 21 puan, Mete ve Arzu 12 puan aldılar.

Pazartesi günü ise Mete ve Arzu- Hayat ve Özlem 20 puan aldılar. Bilal ve Buse 13 puan, Sıla ve Mira 12 puan aldılar.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

Yarışmada en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözler aranıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.