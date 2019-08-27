Kuaförüm Sensin Mira kimdir? Kuaförüm Sensin yarışmacısı Mira Akkurt kaç yaşında?

Kuaförüm Sensin yarışması Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Kuaförüm Sensin Mira Akkurt kimdir? Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de yayınlanıyor. Yarışmacılar arasında yer alan Akkurt ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KUAFÖRÜM SENSİN MİRA KİMDİR?

1995 doğumlu olan Mira Akkurt makyözdür. Farklı ve ilk defa denenen başarılı makyajları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

Yarışmada en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözler aranıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.