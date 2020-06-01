Show Tv'nin ilgi ile takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin bugün ekranlara yeni bölümleri ile yeniden dönüyor. İki aydır süren hasret bugün sona erecek. Kuaförüm Sensin yarışması büyük bir sürpriz ile yeniden başlıyor. Kuaförüm Sensin jürileri kimler? Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin jürisinde mi? gibi soruların yanıtları da merak konsuu oldu. İşte tüm merak edilenler..

KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİLERİ KİMLER?



Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun üstlendiği, jüri koltuğunda Adnan Serter, Sebile Ölmez ve Muammer Ketenci'nin oturduğu Kuaförüm Sensin hafta içi her gün yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.

BÜLENT ERSOY KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİSİNDE Mİ?



Bülent Ersoy uzun aradan sonra ekrana dönüyor. Sanatçı, “Kuaförüm Sensin” adlı yarışmada jüri üyeliği yapacak ve ayda 3 milyon 250 bin lira kazanacak!

Bülent Ersoy program için imza atmadan önce “anlaşmanın hayırlı uğurlu olması” dileğiyle dua etti.