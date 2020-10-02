Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi?

Ekranların sevilen yarışmacısı Kuaförüm Sensin haftanın finalinde gün birincisi açıklanıyor. Hafta boyunca yarışan takımlar, en yüksek puanı alarak 10 bin TL'nin sahibi olmak istiyor. Çiğdem Batur'un sunduğu Kuaförüm Sensin'de birbirinden ünlü jüri üyeleri yarışmacıları değerlendiriyor. Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin haftanın birincisi açıklandı. Bu hafta yarışmaya veda eden isim Mustafa Dilara ve Gamze oldu.

28 Ekim 2 Eylül Kuaförüm Sensin, haftanın birincisi olarak 10 bin TL'nin sahibi olan takım Tayfun, Serap ve Nilgün olarak seçildi.

1 EKİM KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NEDİR?

1 Ekim Perşembe gününün sonuncusu Mustafa, Dilara ve Gamze oldu.

19 puanla günün birincisi olan takım Tayfun, Serap ve Nilgün seçildi.

KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA

Jüri koltuğunda şov dünyasının yıldızlarından Fatih Ürek, moda dün önemli isimlerinden Işıl Reçber, Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç ve kırık fönün mucidi Adnan Serter'in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.