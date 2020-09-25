Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 25 Eylül puan tablosu!

Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin 25 Eylül puan tablosu jüri üyelerinin puanları sonrası belli oldu. Her gün belirli konseptte yapılan saç makyak ve kıyafet jüri ve yarışmacılar tarafından belirleniyor. Kuaförüm Sensin hafta içi her gün Show Tv ekranlarından seyirci karşısına çıkıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugünün konsepti boyalı saçlar, iddialı eyeliner ve tulum olarak belirlendi. Kuaförüm Sensin'de haftanın birincisi olan takım 82 puanla Eylem, Meltem ve Esra oldu.

Jüri üyelerinden en düşük puanı alarak yarışmaya veda edecek olan takım 57 puanla Burcu, Aslı ve Rana olarak seçildi.

KUAFÖRÜM SENSİN 24 EYLÜL (DÜN) GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Taner, Aslı ve Büşra 17 puanla gün birincisi oldu.

Yine bugün 17 puan alan diğer takım ise Eylem, Meltem ve Esra'da gün birincisi olan takım seçildi.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI

Jüri koltuğunda şov dünyasının yıldızlarından Fatih Ürek, moda dün önemli isimlerinden Işıl Reçber, Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç ve kırık fönün mucidi Adnan Serter'in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Kazanan takımın her hafta 10 bin lira para ödülü kazandığı "Kuaförüm Sensin"de takımlar modellerinin saçını ve makyajını, programın sunucusu Çiğdem Batur tarafından kendilerine verilen saç konseptine uygun biçimde yapıyorlar.