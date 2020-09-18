Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu mu? Kuaförüm Sensin 18 Eylül puan durumu

Kuaförüm Sensin 18 Eylül puan durumu detaylı olarak araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışması Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet yaşanmaya devam ediyor. Jüri üyelerinin oylaması ile beraber en yüksek puanı alan takım 10 bin liranın sahibi oluyor. Peki, Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu mu?

KUAFÖRÜM SENSİN ELENEN TAKIM KİM OLDU?

64 puanla veda eden takım Eylem, Meltem ve Şerife oldu

KUAFÖRÜM SENSİN KAZANAN TAKIM KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını ise Taner, Aslı ve Zümrüt oldu.

81 puan ile haftanın ikinci takımı Tayfun, Serap ve Öznur oldu. Ayrıca takım 20 tam puanla günün birincisi olarak seçildi.

Haftanın üçüncü olan takımı 72 puan ile Yasin, Uğur ve Merve oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?

Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.